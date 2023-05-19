Премьера сериала «Арт и Факт» запланирована на ближайшее воскресенье

«Русские художники конца XIX — начала ХХ века являлись двигателем культуры страны. Истории, связанные с написанием этих работ, достаточно занимательные, интересные и порой трагические, — поделился Олег Гусев. — Этот проект уникален тем, что это новый взгляд и новое прочтение историй, о которых люди, может быть, где-то что-то и читали, но не знали точно. Впрочем, это не документальный фильм, это художественный вымысел, созданный на основе фактов».