Премьера сериала «Арт и Факт» запланирована на ближайшее воскресенье

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Авторы проекта «Арт и Факт» приоткроют завесу над тайнами создания знаменитых картин: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный», «Призраки». Каждое полотно имеет свою неповторимую историю, в которой нашли отражение судьбы героев и художника. Зритель узнает, как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки» Перова в реальности, действительно ли Шишкин никогда не рисовал медведей, видел ли Борисов-Мусатов призраков и какую роковую роль сыграл «Демон поверженный» в судьбе Михаила Врубеля. Об этом пишет newizv.ru.
Режиссером сериала стал Олег Гусев, который считается мастером короткого видео. О Гусеве известно, что он снял свыше сотни музыкальных клипов для российских звезд, а также участвовал в крупных телевизионных проектах («Старые песни о главном. Постскриптум», «1-й скорый», «Первый дома», «Красота требует»). Теперь он попробовал свои силы в жанре исторической новеллы.
«Русские художники конца XIX — начала ХХ века являлись двигателем культуры страны. Истории, связанные с написанием этих работ, достаточно занимательные, интересные и порой трагические, — поделился Олег Гусев. — Этот проект уникален тем, что это новый взгляд и новое прочтение историй, о которых люди, может быть, где-то что-то и читали, но не знали точно. Впрочем, это не документальный фильм, это художественный вымысел, созданный на основе фактов».
Главных героев в сериале сыграли Артур Ваха (И. Шишкин), Владимир Кошевой (М. Врубель), Дмитрий Могучев (В. Перов) и Владислав Комаров (В. Борисов-Мусатов). Съемки фильма проходили в интерьерах Юсуповского дворца, особняка Кельха, Дома архитекторов, мастерской Куинджи в Петербурге. Кроме того, для каждой новеллы создавалась копия картины в натуральную величину.
Художник-постановщик Елена Жукова сообщила, что все четыре серии сняты в разных жанрах. Таким образом, зритель сможет переходить от одного состояния к другому: от юмористической новеллы про Шишкина с медвежатами к реализму Перова и мистике Борисова-Мусатова.
«Арт и Факт», продолжая традиции «Ленфильма», имеет шанс занять достойное место в его коллекции наряду с такими картинами, как «Мусоргский», «Последняя дорога» и «Поклонница». Сериал будет доступен к просмотру и на онлайн-платформах. Реализацией проекта на базе киностудии «Ленфильм» занималась компания «Континентал Нью Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.