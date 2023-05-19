Пропавшего в конце апреля мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Во что был одет 47-летний тагильчанин в день пропажи, неизвестно. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего — рост 164 см, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза голубые.
Тем временем, в Красноуфимске ведутся поиски 47-летнего Евгения Бурова. Мужчина пропал 14 мая. Он уехал из дома на зеленом Subaru Forester. С тех пор о нем ничего неизвестно.