Пропавший 28-летний мужчина найден в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Его телефон был недоступен. Родные знали лишь то, что из дома мужчина ушел с паспортом. Его искали полицейские и волонтеры. 19 мая поиски завершились, Максим нашли живым, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
Она отметили, что семья пропавшего обратилась к ним и сообщила, что Максим сам вышел на связь. Никаких подробностей о том, где он был, не сообщается.
Отмечается, что ранее ориентировку с Максимом волонтеры рассылали по разным городам.