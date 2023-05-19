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Пропавший 28-летний мужчина найден в Екатеринбурге

19 мая 2023, 14:43
Фото: 1MI
Спустя месяц в Екатеринбурге найден пропавший 28-летний мужчина. Максим Темляков не выходил на связь с семьей с 18 апреля.

Его телефон был недоступен. Родные знали лишь то, что из дома мужчина ушел с паспортом. Его искали полицейские и волонтеры. 19 мая поиски завершились, Максим нашли живым, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Она отметили, что семья пропавшего обратилась к ним и сообщила, что Максим сам вышел на связь. Никаких подробностей о том, где он был, не сообщается.

Отмечается, что ранее ориентировку с Максимом волонтеры рассылали по разным городам.

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#Екатеринбург#Найден#Мужчина#Пропавший#Общество#Елена Озерова
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