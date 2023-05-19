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У свердловчанки после переезда в маленькую баню забрали в детдом двоих детей

19 мая 2023, 10:25
Фото: 1MI
Уроженка Каменска-Уральского переехала жить в баню в Челябинскую область к гражданскому мужу вместе с двумя детьми. Несовершеннолетних органы опеки забрали в детский дом.

Женщина переехала к сожителю из Свердловской области в Каслинский район Челябинской области. Вместе с собой она взяла двух несовершеннолетних детей 2008 и 2010 года рождения.

Для места жительства она выбрала баню площадью менее 10 квадратных метров. Здание было непригодно для проживания детей, в нем не было мест для сна и учебы. Соседи сообщили, что малолетние постоянно просили еду и выглядели неопрятно. Мать злоупотребляла спиртными напитками и систематически оставляла их без присмотра.

Детей забрали в детдом, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ей назначили 180 часов обязательных работ. Известно, что детей забрал из детдома отец, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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#Дети#Сожитель#Прокуратура#Детдом#Баня#Общество#Свердловская область#Челябинская область#Евгения Сафина
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