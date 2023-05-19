У свердловчанки после переезда в маленькую баню забрали в детдом двоих детей

Для места жительства она выбрала баню площадью менее 10 квадратных метров. Здание было непригодно для проживания детей, в нем не было мест для сна и учебы. Соседи сообщили, что малолетние постоянно просили еду и выглядели неопрятно. Мать злоупотребляла спиртными напитками и систематически оставляла их без присмотра.