У свердловчанки после переезда в маленькую баню забрали в детдом двоих детей

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Женщина переехала к сожителю из Свердловской области в Каслинский район Челябинской области. Вместе с собой она взяла двух несовершеннолетних детей 2008 и 2010 года рождения.
Для места жительства она выбрала баню площадью менее 10 квадратных метров. Здание было непригодно для проживания детей, в нем не было мест для сна и учебы. Соседи сообщили, что малолетние постоянно просили еду и выглядели неопрятно. Мать злоупотребляла спиртными напитками и систематически оставляла их без присмотра.
Детей забрали в детдом, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ей назначили 180 часов обязательных работ. Известно, что детей забрал из детдома отец, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.