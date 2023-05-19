Установлены личности повешенных в лесу Верхней Пышмы

Также она добавила, что их кто-то терроризировал и вымогал деньги. И что у молодой пары осталось двое детей. Сейчас они у бабушки. Также она отметила, что оба не имели постоянной работы. Артем несколько лет назад вышел из колонии. Там он отбывал срок по статье за наркотики.