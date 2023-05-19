Установлены личности повешенных в лесу Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
По словам родственницы погибших, она распознала их по фото. Женщина утверждает, что погибшие — 25-летний Артем и его ровесница-жена. Они искали их неделю, пишет Е1.
Она отметила, что они ушли из квартиры на Сортировке и больше о них не было известно ничего.
У него были проблемы, он скрывался от кого-то. Они ныкались, они боялись этих людей. Наташа за Артемом везде хвостиком ходила. Она за ним шла в любое пекло, — сказала родственница.
Также она добавила, что их кто-то терроризировал и вымогал деньги. И что у молодой пары осталось двое детей. Сейчас они у бабушки. Также она отметила, что оба не имели постоянной работы. Артем несколько лет назад вышел из колонии. Там он отбывал срок по статье за наркотики.
Родные погибших передали следователям все данные, которыми владеют о тех, кто, предположительно, оказывал на Артема и Наталью давление. Известно, что незадолго до исчезновения Артем написал инструкцию о том, как действовать, если они пропадут.
Правоохранители предварительно установили, что пара употребляла наркотики.