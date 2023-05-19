В Екатеринбурге найдены похитители мужчины в центре города

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Это произошло на улице Родонитовой. Выяснилось, что это были его друзья, которые своими действиями вернули загулявшего мужчину в семью, пишет Е1.
По данным источника, мужчине, которого затолкали в машину, 36 лет. Он ушел в запой на три дня. Похитители нашли его около ломбарда по просьбе жены. Сюда он пришел для того, чтобы сдать телефон.
В результате его силой вернули в семью. Человек из близкого круга мужчины рассказал, что телефон он все же успел сдать. Дома его ждал маленький ребенок. Пострадавший не стал писать заявление в полицию на тех, кто его скрутил.
В полиции подтвердили эти данные и отметили, что в тот день похитители отвезли его домой к жене. Сам гражданин не высказал никаких претензий по поводу произошедшего.