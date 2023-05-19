В Кургане школьница избила одноклассницу и распылила перцовый баллончик

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Как сообщает паблик Ural Mash, ученики девятого класса вместе со своей учительницей обсуждали детали предстоящего последнего звонка. Как вдруг одна из учениц заявила: «Я че, лохушка, идти в фартуке».
За ней стояла одноклассница, которая в тот же момент распылила ей прямо в лицо перцовый баллончик и накинулась с кулаками. Остальные ученики сразу покинули класс. В кабинете стало нечем дышать. Даже педагог, зажав рот и нос рукой, покинула помещение, оставив дерущихся наедине.
Несогласная носить фартук получила ожог глаз и была отправлена в больницу.