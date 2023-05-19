В Кургане школьница избила одноклассницу и распылила перцовый баллончик

За ней стояла одноклассница, которая в тот же момент распылила ей прямо в лицо перцовый баллончик и накинулась с кулаками. Остальные ученики сразу покинули класс. В кабинете стало нечем дышать. Даже педагог, зажав рот и нос рукой, покинула помещение, оставив дерущихся наедине.