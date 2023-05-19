TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Изображение материала

В Кургане школьница избила одноклассницу и распылила перцовый баллончик

19 мая 2023, 06:15
Фото: 1MI
Школьница напала на свою одноклассницу с кулаками, а затем залила перцовым баллончиком за то, что та отказалась идти со всеми в школьном фартуке.

Как сообщает паблик Ural Mash, ученики девятого класса вместе со своей учительницей обсуждали детали предстоящего последнего звонка. Как вдруг одна из учениц заявила: «Я че, лохушка, идти в фартуке».

За ней стояла одноклассница, которая в тот же момент распылила ей прямо в лицо перцовый баллончик и накинулась с кулаками. Остальные ученики сразу покинули класс. В кабинете стало нечем дышать. Даже педагог, зажав рот и нос рукой, покинула помещение, оставив дерущихся наедине.

Несогласная носить фартук получила ожог глаз и была отправлена в больницу.

Читайте также:
Пятеро подростков связали скотчем и сняли штаны с подростка в Верхней СинячихеПодросток избил 12-летнего онкобольного мальчика в НовоуральскеПосле драки девочек в школу №33 в Нижнем Тагиле нагрянули сотрудники ПДН
#Артем Карнаухов#Школа#Школьники#Драка#Перцовый баллончик#Дети#Происшествия#Нижний Тагил#Видео
Подпишитесь
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:45
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Вчера, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
Сегодня, 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Вчера, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34