В лесу в Верхней Пышме найдена повешенная на дереве молодая пара

Повешенная на дереве молодая пара найдена в лесу в Верхней Пышме. Их обнаружили рядом с тропинкой, куда местные жители выходят на пробежки и выгуливают собак.

По словам начальника пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Валерия Горелых, обоим было 25 лет. О ЧП стало известно 19 мая. В полицию о произошедшем сообщили посетители лесопарка. Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера. Также при паре находились их вещи. По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Александра Шульги, проводится проверка. Следователи завершили осмотр места ЧП и уже опрашивают очевидцев. Тела умерших отправят на экспертизу. Назначены и другие исследования. Компания молодых людей застряла ночью в лесу в Свердловской области Узнать подробнее