TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Изображение материала

В лесу в Верхней Пышме найдена повешенная на дереве молодая пара

19 мая 2023, 09:00
Фото: 1MI
Повешенная на дереве молодая пара найдена в лесу в Верхней Пышме. Их обнаружили рядом с тропинкой, куда местные жители выходят на пробежки и выгуливают собак.

По словам начальника пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Валерия Горелых, обоим было 25 лет. О ЧП стало известно 19 мая. В полицию о произошедшем сообщили посетители лесопарка.

Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характера. Также при паре находились их вещи.

По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Александра Шульги, проводится проверка. Следователи завершили осмотр места ЧП и уже опрашивают очевидцев. Тела умерших отправят на экспертизу. Назначены и другие исследования.

Компания молодых людей застряла ночью в лесу в Свердловской области
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Лес#Пара#Очевидцы#Следователи#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:45
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Вчера, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
Сегодня, 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Вчера, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34