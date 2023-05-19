В Нижнем Тагиле дополнительно вложат 15 миллионов рублей в ИТС

В результате 15 миллионов решили потратить на мероприятия по монтажу и наладке периферийного оборудования, п также производство необходимых услуг. Согласно техзаданию, новые приборы появятся на кольцевом пересечении Уральского, Луганского и Октябрьского проспектов, а также на улице Зари и Луганском проспекте.