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В Нижнем Тагиле дополнительно вложат 15 миллионов рублей в ИТС

19 мая 2023, 13:30
Фото: 1MI
Власти Нижнего Тагила сэкономили 15 миллионов рублей. Их планируется направить на дополнительные мероприятия по внедрению ИТС.

Как рассказал замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, в Нижнем Тагиле в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строительство начнется с первого июня. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На недавнем заседании, на котором присутствовали ответственные за внедрение ИТС в Екатеринбурге и промышленном центре Среднего Урала, отчитались, на каком этапе находится процесс реализации программы 2023-2024 годов. Отклонений от графика не наблюдается.

По словам Егора Копысова, подрядчик уже прислал план работ. В начале июня начнутся поставки стройматериалов и различного оборудования. Также размещен электронный аукцион на сэкономленные деньги. Они появились во время торгов по одному из контрактов.

В результате 15 миллионов решили потратить на мероприятия по монтажу и наладке периферийного оборудования, п также производство необходимых услуг. Согласно техзаданию, новые приборы появятся на кольцевом пересечении Уральского, Луганского и Октябрьского проспектов, а также на улице Зари и Луганском проспекте.

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