В Нижней Туре уволен и. о. главврача Центральной горбольницы

Напомним, что экс-замминистра здравоохранения Пермского края Павел Штэфан стал главой Центральной городской больницы в Нижней Туре в начале мая 2023 года. Примерно тогда же журналисты обратили внимание на то, что пять лет назад его штрафовали за мошенничество.