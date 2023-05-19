В Нижней Туре уволен и. о. главврача Центральной горбольницы

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что начальник освобожден от занимаемой должности.
Напомним, что экс-замминистра здравоохранения Пермского края Павел Штэфан стал главой Центральной городской больницы в Нижней Туре в начале мая 2023 года. Примерно тогда же журналисты обратили внимание на то, что пять лет назад его штрафовали за мошенничество.
Ранее сообщалось, что по собственному желанию пост главы Алапаевска покинул Сайгид Билалов. Это произошло в конце апреля. Тогда же обязанности главы города временно легли на первого заместителя Дениса Толмачева.