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В Нижней Туре уволен и. о. главврача Центральной горбольницы

19 мая 2023, 13:51
Фото: 1MI
В Центральной горбольнице Нижней Туры уволен и.о. главного врача. В этой должности Павел Штэфан проработал меньше месяца.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что начальник освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что экс-замминистра здравоохранения Пермского края Павел Штэфан стал главой Центральной городской больницы в Нижней Туре в начале мая 2023 года. Примерно тогда же журналисты обратили внимание на то, что пять лет назад его штрафовали за мошенничество.

Ранее сообщалось, что по собственному желанию пост главы Алапаевска покинул Сайгид Билалов. Это произошло в конце апреля. Тогда же обязанности главы города временно легли на первого заместителя Дениса Толмачева.

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов добровольно покинул свой пост
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#Нижняя Тура#Врач#Увольнение#Медик#Общество#Свердловская область#Елена Озерова
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