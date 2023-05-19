Ветеранов Свердловской области бесплатно отправят на отдых в санатории и речной круиз

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Курс оздоровления в санаториях «Соколиный камень» и «Курьи» пройдут более 70 ветеранов труда, боевых действий и государственной службы. Отдых будет организован в летний и осенний период, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проект реализуется при поддержке Министерства социальной политики.
В речной круиз на теплоходе по маршруту «Пермь-Волгоград-Пермь» поедут 45 человек. В программу отдыха войдут экскурсии по городам, посещение исторически значимых мест и встречи с местными ветеранами.
В апреле и мае этого года в санатории «Озеро Чусовское» уже отдохнули 30 ветеранов. Пенсионеры проходили лечебные процедуры и осмотр врачей.