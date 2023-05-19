Ветеранов Свердловской области бесплатно отправят на отдых в санатории и речной круиз

Курс оздоровления в санаториях «Соколиный камень» и «Курьи» пройдут более 70 ветеранов труда, боевых действий и государственной службы. Отдых будет организован в летний и осенний период, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проект реализуется при поддержке Министерства социальной политики.