TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Изображение материала

Ветеранов Свердловской области бесплатно отправят на отдых в санатории и речной круиз

19 мая 2023, 04:45
Фото: 1MI
Почти 150 свердловских ветеранов стали участниками программы по оздоровлению. Летом 2023 года их отправят в санаторные учреждения и организуют путешествие на теплоходе.

Курс оздоровления в санаториях «Соколиный камень» и «Курьи» пройдут более 70 ветеранов труда, боевых действий и государственной службы. Отдых будет организован в летний и осенний период, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проект реализуется при поддержке Министерства социальной политики.

В речной круиз на теплоходе по маршруту «Пермь-Волгоград-Пермь» поедут 45 человек. В программу отдыха войдут экскурсии по городам, посещение исторически значимых мест и встречи с местными ветеранами.

В апреле и мае этого года в санатории «Озеро Чусовское» уже отдохнули 30 ветеранов. Пенсионеры проходили лечебные процедуры и осмотр врачей.

Женщине-ветерану из Нижнего Тагила исполнилось 100 лет
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Ветераны#Отдых#Санаторий#Общество#Свердловская область
Подпишитесь
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:45
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Вчера, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг
17 мая 05:31
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Вчера, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34