За два часа в Нижнем Тагиле выявлено восемь нарушений по перевозке детей

В ГИБДД напомнили, что дети до семи лет должны перевозиться только с помощью автокресел, которые необходимо подбирать по возрасту и весу ребенка. С 7 до 12 лет дети могут находиться в машине без удерживающего устройства только на заднем сиденье, пристегнутые ремнями безопасности. За нарушения правил перевозки детей предусмотрен штраф в сумме три тысячи рублей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.