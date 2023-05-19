За два часа в Нижнем Тагиле выявлено восемь нарушений по перевозке детей

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Автоинспекторы дежурили во всех районах Нижнего Тагила около школ и детских садов. В некоторых случаях автокресло имелось в автомобилях, но дети находились не в нем, а рядом на сидении. Родители объяснили, что не воспользовались удерживающими устройствами из-за спешки.
В ГИБДД напомнили, что дети до семи лет должны перевозиться только с помощью автокресел, которые необходимо подбирать по возрасту и весу ребенка. С 7 до 12 лет дети могут находиться в машине без удерживающего устройства только на заднем сиденье, пристегнутые ремнями безопасности. За нарушения правил перевозки детей предусмотрен штраф в сумме три тысячи рублей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.