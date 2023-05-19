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За два часа в Нижнем Тагиле выявлено восемь нарушений по перевозке детей

19 мая 2023, 13:10
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Утром 19 мая в Нижнем Тагиле прошли рейды по соблюдению правил перевозки детей в транспортных средствах. За два часа сотрудники ГИБДД выявили восемь нарушений.

Автоинспекторы дежурили во всех районах Нижнего Тагила около школ и детских садов. В некоторых случаях автокресло имелось в автомобилях, но дети находились не в нем, а рядом на сидении. Родители объяснили, что не воспользовались удерживающими устройствами из-за спешки.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В ГИБДД напомнили, что дети до семи лет должны перевозиться только с помощью автокресел, которые необходимо подбирать по возрасту и весу ребенка. С 7 до 12 лет дети могут находиться в машине без удерживающего устройства только на заднем сиденье, пристегнутые ремнями безопасности. За нарушения правил перевозки детей предусмотрен штраф в сумме три тысячи рублей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

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#Дети#Евгения Сафина#Нижний Тагил#ГИБДД#Нарушение#ПДД#Перевозка детей#Транспорт
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