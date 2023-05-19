Замглавы свердловского Минздрава Валентин Еремкин уходит в отставку

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Заместитель главы Минздрава проработал на своей должности чуть больше года. Заявление об отставке чиновника принял губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает Ура.ру. Также информацию об увольнении подтвердили в министерстве. Причины ухода с поста Валентина Еремкина не называются.
В 2007 году Еремкин окончил Уральский государственный медицинский университет. После прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». А в 2016 году прошел профпереподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Был награжден Почетной грамотой президента России и Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.