Замглавы свердловского Минздрава Валентин Еремкин уходит в отставку

В 2007 году Еремкин окончил Уральский государственный медицинский университет. После прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». А в 2016 году прошел профпереподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Был награжден Почетной грамотой президента России и Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.