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Замглавы свердловского Минздрава Валентин Еремкин уходит в отставку

19 мая 2023, 04:19
Фото: 1MI
Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин написал заявление на увольнение.

Заместитель главы Минздрава проработал на своей должности чуть больше года. Заявление об отставке чиновника принял губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает Ура.ру. Также информацию об увольнении подтвердили в министерстве. Причины ухода с поста Валентина Еремкина не называются.

В 2007 году Еремкин окончил Уральский государственный медицинский университет. После прошел обучение в интернатуре по специальности «Хирургия». А в 2016 году прошел профпереподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Был награжден Почетной грамотой президента России и Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.

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#Анна Григорьева#Чиновник#Отставка#Минздрав#Общество#Свердловская область
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