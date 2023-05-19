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Запрет на охоту продлен в Свердловской области

19 мая 2023, 14:13
Фото: 1MI
В Свердловской области продлили запрет на охоту до 1 июня. Указ об этом подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Такое решение власти приняли из-за особого противопожарного режима, который действует на территории всей области. Ранее сообщалось, что этот режим был введен из-за природных пожаров, которые бушевали в регионе.

Ограничения распространились не только на любителей шашлыков, но и охотников. Ранее сезон охоты был запрещен до 22 мая.

Напомним, что в рамках особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать сухую траву жарить шашлыки на природе и делать что-либо еще с участием огня.

Сезон охоты приостановлен в Свердловской области с 28 апреля
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#Елена Озерова#Свердловская область#Сезон охоты#Охота#Пожароопасный режим#Общество
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