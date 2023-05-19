Запрет на охоту продлен в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Такое решение власти приняли из-за особого противопожарного режима, который действует на территории всей области. Ранее сообщалось, что этот режим был введен из-за природных пожаров, которые бушевали в регионе.
Ограничения распространились не только на любителей шашлыков, но и охотников. Ранее сезон охоты был запрещен до 22 мая.
Напомним, что в рамках особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать сухую траву жарить шашлыки на природе и делать что-либо еще с участием огня.