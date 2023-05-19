Звезда «Уральских пельменей» отправится в колонию на гастроли

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Ик-10 в Екатеринбурге — первая колония, которую посетил Рожков с командой. Тридцатиминутное выступление смогли посмотреть заключенные, до освобождения которых осталось 6-10 месяцев, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН.
Следующей возможной площадкой может стать одна из расположенных на территории Свердловской области женских колоний.
Мы вместе разработали шоу-программу и предложили ее руководству Ик-10, которое разрешило нам провести небольшой концерт в своих стенах. Мы увидели, что заключенные активно откликаются на наши шутки, поэтому сейчас будем планировать тур и по другим колониям Свердловской области. Надеюсь, что все пойдет хорошо. Ведь смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление, — рассказал Андрей Рожков.