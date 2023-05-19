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Звезда «Уральских пельменей» отправится в колонию на гастроли

19 мая 2023, 10:06
Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Андрей Рожков, участник команды КВН «Уральские пельмени», отправится в гастрольный тур по колониям Свердловской области вместе с командой «Пара Фраз». Тур пройдет в рамках комедийно-воспитательного проекта.

Ик-10 в Екатеринбурге — первая колония, которую посетил Рожков с командой. Тридцатиминутное выступление смогли посмотреть заключенные, до освобождения которых осталось 6-10 месяцев, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Следующей возможной площадкой может стать одна из расположенных на территории Свердловской области женских колоний.

Мы вместе разработали шоу-программу и предложили ее руководству Ик-10, которое разрешило нам провести небольшой концерт в своих стенах. Мы увидели, что заключенные активно откликаются на наши шутки, поэтому сейчас будем планировать тур и по другим колониям Свердловской области. Надеюсь, что все пойдет хорошо. Ведь смех продлевает жизнь и сокращает срок, пока осужденные смотрят наше выступление, — рассказал Андрей Рожков.
#Артем Карнаухов#КВН#Уральские пельмени#Колонии#Исправительные колонии#Женская колония#Социальные проекты#Проекты#Гастроли#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил#Видео
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