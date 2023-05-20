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11-летний мальчик упал в овраг на арматуру в Екатеринбурге

20 мая 2023, 05:15
Фото: МЧС России
Несчастный случай произошел с юным жителем Екатеринбурга, когда он гулял с мамой на заброшенной стройплощадке. Мальчик получил травму колена.

О том, почему мальчик с мамой находились на заброшенной строительной площадке, не сообщается. В какой-то момент ребенок упал в овраг, где была арматура. Родительница решила вызвать спасателей, чтобы они достали ребенка, не навредив ему.

Мальчик получил глубокий порез колена. Рану пришлось зашивать под наркозом в медицинском учреждении. Врачи сказали, что на ногу можно будет опираться в тот же день, будет немного болеть. Переломов и ссадин у ребенка нет, пишет Е1. Однако и мать, и ребенок переволновались. 

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#Юлия Степанова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Травма#Больница#Спасатели#МЧС#Происшествия
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