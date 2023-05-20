11-летний мальчик упал в овраг на арматуру в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
О том, почему мальчик с мамой находились на заброшенной строительной площадке, не сообщается. В какой-то момент ребенок упал в овраг, где была арматура. Родительница решила вызвать спасателей, чтобы они достали ребенка, не навредив ему.
Мальчик получил глубокий порез колена. Рану пришлось зашивать под наркозом в медицинском учреждении. Врачи сказали, что на ногу можно будет опираться в тот же день, будет немного болеть. Переломов и ссадин у ребенка нет, пишет Е1. Однако и мать, и ребенок переволновались.