11-летний мальчик упал в овраг на арматуру в Екатеринбурге

Мальчик получил глубокий порез колена. Рану пришлось зашивать под наркозом в медицинском учреждении. Врачи сказали, что на ногу можно будет опираться в тот же день, будет немного болеть. Переломов и ссадин у ребенка нет, пишет Е1. Однако и мать, и ребенок переволновались.