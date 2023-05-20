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13 лесных пожаров ликвидировано в Свердловской области за прошедшие сутки

20 мая 2023, 10:32
Фото: 1MI
За последние сутки в Свердловской области сотрудники МЧС ликвидировали 13 лесных пожаров.

В ликвидации возгораний были использованы семь бортов РСЧС, сделавших 139 водных сбросов, что составило 767 тонн. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по Свердловской области.

При этом в регионе на данный момент действует 31 природных возгораний. 10 пожаров из них локализованы.

Также в ведомстве сообщили, что угрозы распространения пламени на населенные пункты и экономические объекты нет.

Напомним, в Свердловской области с 15 апреля 2023 года действует особый противопожарный режим, ввести который было решено из-за распространения лесных пожаров. Также существует запрет на разжигание костров, а также на сжигание мусора и сухих растений.

Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области
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