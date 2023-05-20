Дым от лесных пожаров в Алапаевском районе окутал Нижний Тагил

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Вечером 19 мая и утром 20 мая в Нижнем Тагиле ощущается запах гари.
Опять солнце в дымке, как будто конец света наступает. Дышать невозможно, хотя мы как будто уже привыкли, — пишет тагильчанка Арина.
В настоящее время силы пожарных и добровольцев брошены на тушение возгорания в Алапаевском районе. Как пояснил руководитель пожарной дружины Павел Фетисов в беседе с TagilCity.ru, на данный момент это самое сильное возгорание, и оно приближается к Мурзинке.
По просьбе властей Алапаевска на место была вызвана авиация из Тюмени.
Вылетел борт с Тюмени, он должен, по идее, уже прибыть тушить пожар. Волонтерам пока сказали сидеть тихо и спокойно, потому что при тушении с самолета может разное быть, — рассказал Павел Фетисов.
Помимо этого под Нижним Тагилом тлеют торфяники, что также может стать причиной неприятного запаха и серой дымки.
Тлеет торфяник за Южаково, тлеет у кафе «Лесная» и, возможно, будет тлеть еще и в стороне Горбуново, — пояснил руководитель пожарной дружины TagilCity.ru.
Мы пообщались с добровольцами, которые ездят на тушение возгораний в Свердловской области. Борьба с пожарами объединила и сдружила людей.