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Дым от лесных пожаров в Алапаевском районе окутал Нижний Тагил

20 мая 2023, 06:02
Фото: TagilCity.ru
Сильное возгорание, возникшее в Алапаевском районе, стало причиной того, что близлежащие города погрузились в дымку. Жители Нижнего Тагила по-прежнему жалуются на запах гари.

Вечером 19 мая и утром 20 мая в Нижнем Тагиле ощущается запах гари.

Опять солнце в дымке, как будто конец света наступает. Дышать невозможно, хотя мы как будто уже привыкли, — пишет тагильчанка Арина.

В настоящее время силы пожарных и добровольцев брошены на тушение возгорания в Алапаевском районе. Как пояснил руководитель пожарной дружины Павел Фетисов в беседе с TagilCity.ru, на данный момент это самое сильное возгорание, и оно приближается к Мурзинке.

По просьбе властей Алапаевска на место была вызвана авиация из Тюмени.

Вылетел борт с Тюмени, он должен, по идее, уже прибыть тушить пожар. Волонтерам пока сказали сидеть тихо и спокойно, потому что при тушении с самолета может разное быть, — рассказал Павел Фетисов.

Помимо этого под Нижним Тагилом тлеют торфяники, что также может стать причиной неприятного запаха и серой дымки.

Тлеет торфяник за Южаково, тлеет у кафе «Лесная» и, возможно, будет тлеть еще и в стороне Горбуново, — пояснил руководитель пожарной дружины TagilCity.ru.

Мы пообщались с добровольцами, которые ездят на тушение возгораний в Свердловской области. Борьба с пожарами объединила и сдружила людей.

«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
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«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
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