Дым от лесных пожаров в Алапаевском районе окутал Нижний Тагил

В настоящее время силы пожарных и добровольцев брошены на тушение возгорания в Алапаевском районе. Как пояснил руководитель пожарной дружины Павел Фетисов в беседе с TagilCity.ru, на данный момент это самое сильное возгорание, и оно приближается к Мурзинке.