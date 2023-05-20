Мотоциклист погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:49
Мотоциклиста сбила женщина, которая ехала за рулем иномарки Chery, сообщили в Telegram-канале ГИБДД по Свердловской области.
В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи, а автомобиль оказался в кювете.
По произошедшей аварии сейчас проводится проверка. Подробности станут известны позднее.
Напомним, 12 мая 2023 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения обоих водителей госпитализировали в больницу, так как они оба пострадали.