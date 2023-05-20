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Мотоциклист погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

20 мая 2023, 09:49
Фото: 1MI

Мотоциклист влетел в автомобиль на свердловской трассе

Мужчина, ехавший на мотоцикле, погиб в дорожной аварии после столкновения с автомобилем. ДТП произошло на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Мотоциклиста сбила женщина, которая ехала за рулем иномарки Chery, сообщили в Telegram-канале ГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи, а автомобиль оказался в кювете.

По произошедшей аварии сейчас проводится проверка. Подробности станут известны позднее.

Напомним, 12 мая 2023 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения обоих водителей госпитализировали в больницу, так как они оба пострадали.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#ДТП#Авария#Пострадавшие#Смерть#Автомобиль#Мотоциклист#Происшествия
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