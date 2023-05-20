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Неизвестные обстреляли автомобиль в Кушве

20 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
Неизвестные обстреляли автомобиль жителя Кушвы из пневматического оружия, когда он ехал по улице Союзов.

Пострадавший сообщил, что подобные происшествия в данной местности случаются уже не в первый раз. Информация об инциденте зарегистрирована в отделении местной полиции, пишет Ура.ру со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых.

Следы от выстрелов на автомобилеСледы от выстрелов на автомобиле
Следы от выстрелов на автомобиле
Фото: Сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)»
Начальник отдела полиции подполковник Денис Фомичев пояснил, что личный состав уже приступил к проведению проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято обоснованное решение. Участковые приступили к опросу местных жителей в микрорайоне, где произошло ЧП, — рассказал Валерий Горелых.
Неизвестные обстреляли окно балкона из пневматического оружия в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Выстрел#Автомобиль#Полиция#Происшествия#Свердловская область
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