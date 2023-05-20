Неизвестные обстреляли автомобиль в Кушве

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Пострадавший сообщил, что подобные происшествия в данной местности случаются уже не в первый раз. Информация об инциденте зарегистрирована в отделении местной полиции, пишет Ура.ру со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых.
Начальник отдела полиции подполковник Денис Фомичев пояснил, что личный состав уже приступил к проведению проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято обоснованное решение. Участковые приступили к опросу местных жителей в микрорайоне, где произошло ЧП, — рассказал Валерий Горелых.