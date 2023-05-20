Неизвестные обстреляли автомобиль в Кушве

Пострадавший сообщил, что подобные происшествия в данной местности случаются уже не в первый раз. Информация об инциденте зарегистрирована в отделении местной полиции, пишет Ура.ру со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых.