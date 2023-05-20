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Пара из Екатеринбурга заняла призовое место в шоу «Четыре свадьбы»

20 мая 2023, 12:13
Фото: Телеканал "Пятница"
Молодая пара из Екатеринбурга, принявшая участие в ТВ-шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница», заняла второе место.

Свадьбу влюбленные организовали в стиле 90-х годов прошлого века. В итоге они набрали на шоу 54 балла.

Знакомство молодых людей произошло в интернете, девушка на тот момент была в Испании. Вскоре Мартин приехал к ней в гости, после чего у них начались отношения.

Екатерина, получившая образование графического дизайнера, делает на заказ мебель, а молодой человек является IT-специалистом. Общая стоимость их свадьбы составила почти 250 тысяч рублей.

Напомним, еще одна пара из Екатеринбурга, участвовавшая в передаче «Четыре свадьбы» в апреле 2023 года, победила с результатом 53 балла.

Пара из Екатеринбурга победила в шоу «Четыре свадьбы»
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Свадьба#Шоу#Пара#Участие#Телеканал#Общество
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