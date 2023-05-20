Пара из Екатеринбурга заняла призовое место в шоу «Четыре свадьбы»

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Свадьбу влюбленные организовали в стиле 90-х годов прошлого века. В итоге они набрали на шоу 54 балла.
Знакомство молодых людей произошло в интернете, девушка на тот момент была в Испании. Вскоре Мартин приехал к ней в гости, после чего у них начались отношения.
Екатерина, получившая образование графического дизайнера, делает на заказ мебель, а молодой человек является IT-специалистом. Общая стоимость их свадьбы составила почти 250 тысяч рублей.
Напомним, еще одна пара из Екатеринбурга, участвовавшая в передаче «Четыре свадьбы» в апреле 2023 года, победила с результатом 53 балла.