Поезд насмерть сбил женщину на станции Монзино под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Женщина перебегала ж/д пути в неположенном месте. Увидевший ее машинист поезда экстренно затормозил, однако избежать наезда не удалось, и свердловчанка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
Также в учреждении сообщили, что к месту происшествия прибыл дежурный прокурор. В настоящее время по факту наезда проводится проверка.
Напомним, 2 мая 2023 года в Первоуральске в результате наезда ж/д поезда погибла мать троих детей, которая перебегала пути в запрещенном участке.