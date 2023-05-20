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Поезд насмерть сбил женщину на станции Монзино под Нижним Тагилом

20 мая 2023, 11:37
Фото: 1MI
36-летняя женщина погибла в результате наезда на нее поезда, курсировавшего по маршруту Качканар — Екатеринбург. Происшествие случилось утром 20 мая 2023 года около Нижнего Тагила на железнодорожной станции Монзино.

Женщина перебегала ж/д пути в неположенном месте. Увидевший ее машинист поезда экстренно затормозил, однако избежать наезда не удалось, и свердловчанка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Также в учреждении сообщили, что к месту происшествия прибыл дежурный прокурор. В настоящее время по факту наезда проводится проверка.

Напомним, 2 мая 2023 года в Первоуральске в результате наезда ж/д поезда погибла мать троих детей, которая перебегала пути в запрещенном участке.

Многодетная мать погибла под колесами поезда в Первоуральске
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Смерть#Проверка#Транспортная прокуратура#Жд пути#Поезд#Происшествия
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