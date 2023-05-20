Пойман находящийся в федеральном розыске мужчина в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Свердловчанина задержали сотрудники полиции 18 мая 2023 года после его несоблюдения подписки о невыезде.
Ранее, 23 июня 2023 года, правоохранители задержали его возле жилого дома и обнаружили у него порошок 1,04 грамма. Позднее выяснилось, что порошок является наркотиком, который мужчина хранил для собственного пользования.
В настоящий момент в полиции решается вопрос о заключении задержанного под стражу.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле у молодого человека, проживающего в другом городе, обнаружили более 200 грамм наркотика. По словам задержанного, он работал курьером и занимался платным распространением наркотиков.