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Пойман находящийся в федеральном розыске мужчина в Каменске-Уральском

20 мая 2023, 09:25
Фото: 1MI
Задержан 39-летний мужчина из Каменска-Уральского, находившийся в федеральном розыске за хранение и распространение наркотических веществ. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский» во ВКонтакте.

Свердловчанина задержали сотрудники полиции 18 мая 2023 года после его несоблюдения подписки о невыезде.

Ранее, 23 июня 2023 года, правоохранители задержали его возле жилого дома и обнаружили у него порошок 1,04 грамма. Позднее выяснилось, что порошок является наркотиком, который мужчина хранил для собственного пользования.

В настоящий момент в полиции решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле у молодого человека, проживающего в другом городе, обнаружили более 200 грамм наркотика. По словам задержанного, он работал курьером и занимался платным распространением наркотиков.

200 граммов наркотиков изъяли у закладчика в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Наркотики#Задержанный#Хранение#Федеральный розыск#Происшествия#Свердловская область#Каменск-Уральский
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