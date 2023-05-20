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Раскрыты подробности жизни найденных повешенными супругов из Верхней Пышмы

20 мая 2023, 12:48
Фото: 1MI
Стали известны подробности о том, как жили супруги из Верхней Пышмы, которых недавно нашли повешенными в лесу.

Погибшие свердловчане имели поварское образование, но, по словам соседей, нигде не работали. У них имелись и дети — четырехлетний мальчик и девочка, однако их воспитанием занималась мать молодой женщины. Также с ними жила кошка, которую потом забрали в приют волонтеры, пишет Е1.

На протяжении нескольких лет молодые люди жили в комнате общежития. По словам одной соседей, супруги были наркозависимы. У них часто было шумно, а также к ним периодически приходили гости. Кроме того, одна из местных жительниц рассказала, что у мужчины была судимость за кражу еды в магазине.

Очевидцы также рассказали, что погибшие встречались еще со школы. Накануне их смерти они оба выглядели веселыми.

Напомним, супругов нашли повешенными в лесу на дереве 19 мая 2023 года. По предварительным данным, их смерть не криминальна.

В лесу в Верхней Пышме найдена повешенная на дереве молодая пара
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Погибшие#Супруги#Общежитие#Происшествия
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