Раскрыты подробности жизни найденных повешенными супругов из Верхней Пышмы

На протяжении нескольких лет молодые люди жили в комнате общежития. По словам одной соседей, супруги были наркозависимы. У них часто было шумно, а также к ним периодически приходили гости. Кроме того, одна из местных жительниц рассказала, что у мужчины была судимость за кражу еды в магазине.