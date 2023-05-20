Роспотребнадзор назвал четыре юрфирмы Нижнего Тагила с большим количеством жалоб

Posted 20 мая 2023, 05:29
Published 20 мая 2023, 05:29
Modified 20 мая 2023, 05:31
Updated 20 мая 2023, 05:31
Лидером по количеству жалоб стала фирма ООО «Гарант», осуществляющая деятельность в Нижнем Тагиле, но зарегистрированная в Перми. На нее за 22 год поступило 71 претензия и одна — в первом квартале 2023 года.
На ООО «Гаефф и Компания» Управление Роспотребнадзора принял 17 жалоб в 2022 году.
Еще две фирмы, зарегистрированные по одному адресу — ООО «ЮДЛ» и ООО «Юрист для людей» получили по 14 и 5 претензий соответственно. При этом, вторая фирма в новом квартале получила еще 5 жалоб.