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Posted 20 мая 2023, 05:29

Published 20 мая 2023, 05:29

Modified 20 мая 2023, 05:31

Updated 20 мая 2023, 05:31

Роспотребнадзор назвал четыре юрфирмы Нижнего Тагила с большим количеством жалоб

Роспотребнадзор назвал четыре юрфирмы Нижнего Тагила с большим количеством жалоб

20 мая 2023, 05:29
Фото: 1MI.
18 мая Управление Роспотребнадзора опубликовало перечень из 17 юридических организаций, на которые чаще всего поступают жалобы от свердловчан. В список вошли четыре фирмы, осуществляющие деятельность в Нижнем Тагиле.

Лидером по количеству жалоб стала фирма ООО «Гарант», осуществляющая деятельность в Нижнем Тагиле, но зарегистрированная в Перми. На нее за 22 год поступило 71 претензия и одна — в первом квартале 2023 года.

На ООО «Гаефф и Компания» Управление Роспотребнадзора принял 17 жалоб в 2022 году.

Еще две фирмы, зарегистрированные по одному адресу — ООО «ЮДЛ» и ООО «Юрист для людей» получили по 14 и 5 претензий соответственно. При этом, вторая фирма в новом квартале получила еще 5 жалоб.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Жалоба#Роспотребнадзор#Юридические лица#Фирма
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