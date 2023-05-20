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Синоптик назвал дату прекращения заморозков в Свердловской области

20 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI
Ночные заморозки в Свердловской области прекратятся 22 мая, считает метеоролог Алексей Пулин.

Потепление в регион придет 21 мая под воздействие антициклона, а на следующий день прекратятся и заморозки. Ночная температура воздуха станет выше, рассказал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Нижнем Тагиле, по данным синоптиков, 20 мая воздух прогреется до +23 градусов, осадков не ожидается. В воскресенье, 21 мая, днем будет +25 градусов. Ночная температура в эти дни составит от +6 до +8 градусов.

Жара до +25 градусов накроет Нижний Тагил в выходные
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#Анна Григорьева#Погода#Потепление#Заморозки#Природа#Свердловская область
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