Синоптик назвал дату прекращения заморозков в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Потепление в регион придет 21 мая под воздействие антициклона, а на следующий день прекратятся и заморозки. Ночная температура воздуха станет выше, рассказал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Нижнем Тагиле, по данным синоптиков, 20 мая воздух прогреется до +23 градусов, осадков не ожидается. В воскресенье, 21 мая, днем будет +25 градусов. Ночная температура в эти дни составит от +6 до +8 градусов.