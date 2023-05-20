Свердловский поселок под Полевским накрыло дымом

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Из-за задымления в поселке значительно ухудшена видимость. Плохо различимы близлежащие жилые постройки, местная природа, церковь, пишет Е1.
При этом местные рыбаки занимаются на берегу реки ловлей подводных обитателей.
Напомним, утром 20 мая 2023 года в Нижнем Тагиле из-за лесного пожара в Алапаевском районе появилось задымление, а также ощущается запах гари.
В Алапаевский район с целью ликвидировать возгорание прибыли сотрудники пожарной службы, Тюменская авиация, а также добровольцы.