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Свердловский поселок под Полевским накрыло дымом

20 мая 2023, 10:58
Фото: 1MI
Поселок Курганово, находящийся под Полевским, накрыло дымом от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области.

Из-за задымления в поселке значительно ухудшена видимость. Плохо различимы близлежащие жилые постройки, местная природа, церковь, пишет Е1.

Видео: Е1

При этом местные рыбаки занимаются на берегу реки ловлей подводных обитателей.

Напомним, утром 20 мая 2023 года в Нижнем Тагиле из-за лесного пожара в Алапаевском районе появилось задымление, а также ощущается запах гари.

В Алапаевский район с целью ликвидировать возгорание прибыли сотрудники пожарной службы, Тюменская авиация, а также добровольцы.

Дым от лесных пожаров в Алапаевском районе окутал Нижний Тагил
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