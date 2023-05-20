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Тагильчанка нашла коршуна со сломанным крылом

20 мая 2023, 08:23
«Инцидент Нижний Тагил»
Жительница Нижнего Тагила, прогуливая в лесу рядом с Тагильским прудом, обнаружила ранного коршуна. У хищника было сломано крыло.

Девушка не стала забирать птицу с собой, а выложила в соцсети призыв о помощи.

Тагильчане, возможно кто-то чем-то сможет ему помочь? Очень жалко птичку. Думаю, без помощи человека со сломанным крылом он, скорее всего, не выживет в дикой природе, — сказано в посте девушки в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Раненый коршунРаненый коршун
Раненый коршунРаненый коршун
Раненый коршун
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Однако, по словам владелицы реабилитационного центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой, к ней информация о раненой птице поступила еще 16 мая. Но найти ее в лесу, даже по координатам, невозможно, так как коршун не остается на месте и может быстро передвигаться по земле. В связи с этим Юлия призывает оказывать помощь пернатым на месте:

Птице помощь оказывать надо на месте, не по геолокации. Волонтерам, которые по уши в животных, имея работу и семьи, не побегать за животным, которое непонятно где вообще, которое перемещается неплохо ходьбой, несмотря на перелом крыла. Как вы себе это представляете? Спасибо всем за беспокойство, правда. Надеюсь нюансы по спасению все учтут.

Также зоозащитница отметила, что кормить хищника хлебом, который видно на фото, бесполезно. Коршуны питаются исключительно мясом.

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#Анна Григорьева#Птица#Спасение#Ранение#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
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