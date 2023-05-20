Тагильчанка нашла коршуна со сломанным крылом

Однако, по словам владелицы реабилитационного центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой, к ней информация о раненой птице поступила еще 16 мая. Но найти ее в лесу, даже по координатам, невозможно, так как коршун не остается на месте и может быстро передвигаться по земле. В связи с этим Юлия призывает оказывать помощь пернатым на месте: