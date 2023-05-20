Трехлетний ребенок сутки ищут в Тугулымском районе Свердловской области

Мальчика 2021 года рождения зовут Степан Елагин. Он проживает в поселке Ертарский Тугулымского района Свердловской области. Ребенок пропал 19 мая, его поиском занимаются силовики и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». О деталях исчезновения не сообщается.