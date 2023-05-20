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Трехлетний ребенок сутки ищут в Тугулымском районе Свердловской области

20 мая 2023, 07:40
Фото: 1MI
В Свердловской области разыскивают ребенка. С 19 мая его местонахождение неизвестно.

Мальчика 2021 года рождения зовут Степан Елагин. Он проживает в поселке Ертарский Тугулымского района Свердловской области. Ребенок пропал 19 мая, его поиском занимаются силовики и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». О деталях исчезновения не сообщается.

Приметы малыша — рост 95 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые и зеленые глаза.

Степан был одет в серую футболку, зеленые штаны и черные тканевые тапочки. Любую информацию о местонахождении ребенка можно сообщит по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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