Трехлетний ребенок сутки ищут в Тугулымском районе Свердловской области

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Мальчика 2021 года рождения зовут Степан Елагин. Он проживает в поселке Ертарский Тугулымского района Свердловской области. Ребенок пропал 19 мая, его поиском занимаются силовики и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». О деталях исчезновения не сообщается.
Приметы малыша — рост 95 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые и зеленые глаза.
Степан был одет в серую футболку, зеленые штаны и черные тканевые тапочки. Любую информацию о местонахождении ребенка можно сообщит по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.