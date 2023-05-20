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В Екатеринбурге прохожий спас дедушку от мошенников

20 мая 2023, 11:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Молодой человек увидел, как у банкомата кругами ходит дедушка и разговаривает с кем-то по телефону. Мужчине показалось это странным. Инцидент произошел на улице Шварца, дом 14.

Пенсионер пытался опустить в банкомат две пачки денег по 100 тысяч рублей каждая, - сообщает Е1.

По телефону дедушке кто-то объяснял, что делать, и мужчина попытался уговорить пенсионера бросить трубку. В итоге выяснилось, что пожилой человек уже отправлял мошенником 200 тысяч рублей, но они хотели получить еще больше.

Я сразу же позвонил в полицию. Мы минут 10 с ним ходили вокруг банкомата. Он меня описывал мошенникам по телефону. Звонок шел с московского номера. Мошенники постоянно звонили ему. Мне пришлось выхватить у него телефон. Я зашел в контакты, первый попавшийся номер набрал и в ответ услышал: «Привет, бать». Он с сыном поговорил и тогда уже понял, что его обманули, — цитирует издание собеседника.

Когда ситуация прояснилась, дедушка пожал руку своему спасателю и уехал. Молодой человек остался ждать полицию. С него взяли объяснительную.

#Телефонные мошенники#Телефон#Мошенничество#Мошенники#Герой#Спасение#Артем Карнаухов#Банкомат#Деньги#Полиция#Общество#Происшествия#Криминал#Екатеринбург#Свердловская область
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