В Екатеринбурге прохожий спас дедушку от мошенников

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Пенсионер пытался опустить в банкомат две пачки денег по 100 тысяч рублей каждая, - сообщает Е1.
По телефону дедушке кто-то объяснял, что делать, и мужчина попытался уговорить пенсионера бросить трубку. В итоге выяснилось, что пожилой человек уже отправлял мошенником 200 тысяч рублей, но они хотели получить еще больше.
Я сразу же позвонил в полицию. Мы минут 10 с ним ходили вокруг банкомата. Он меня описывал мошенникам по телефону. Звонок шел с московского номера. Мошенники постоянно звонили ему. Мне пришлось выхватить у него телефон. Я зашел в контакты, первый попавшийся номер набрал и в ответ услышал: «Привет, бать». Он с сыном поговорил и тогда уже понял, что его обманули, — цитирует издание собеседника.
Когда ситуация прояснилась, дедушка пожал руку своему спасателю и уехал. Молодой человек остался ждать полицию. С него взяли объяснительную.