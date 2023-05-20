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В коттеджном поселке под Сысертью найден боеприпас времен ВОВ

20 мая 2023, 10:10
Фото: 1MI
Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружил хозяин одного из придомовых участков поселка Заповедник, который находится под Сысертью.

Свердловчанин вызвал взрывотехников. Специалисты, прибыв по адресу вызова, изучили находку, рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Впоследствии оказалось, что это учебная авиабомба 1941 года. Специалисты установили, что опасности боеприпас не представляет.

Напомним, недавно в Свердловской области в поле был обнаружен снаряд со взрывателем. Так как находка могла быть опасной, прибывшие сотрудники Росгвардии ее уничтожили.

Снаряд со взрывателем найден в поле в свердловском селе
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#Елизавета Зиборова#Боеприпас#Находка#Специалисты#Поселок#Происшествия#Свердловская область#Сысерть
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