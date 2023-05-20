В коттеджном поселке под Сысертью найден боеприпас времен ВОВ

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Свердловчанин вызвал взрывотехников. Специалисты, прибыв по адресу вызова, изучили находку, рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.
Впоследствии оказалось, что это учебная авиабомба 1941 года. Специалисты установили, что опасности боеприпас не представляет.
Напомним, недавно в Свердловской области в поле был обнаружен снаряд со взрывателем. Так как находка могла быть опасной, прибывшие сотрудники Росгвардии ее уничтожили.