Житель Тавды угнал автомобиль после ареста за пьяную езду

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
5 мая сотрудники ГИБДД остановили для проверки ВАЗ-2114. Оказалось, что мужчина за рулем автомобиля был пьян, а, кроме того, не имел водительского удостоверения. В МО МВД «Тавдинский» рассказали, что от медосвидетельствования водитель отказался и пояснил, что купил машину у друга полчаса назад.
В итоге тавдинец получил 10 суток ареста. После отбытия наказания, 17 мая, он снова решил покататься по городу после выпитого алкоголя. Так как автомобиля у него не было, он решил его угнать. Во время прогулки он заметил три машины. Одна из них — ГАЗель — оказалась открытой, а в замке зажигания были ключи.
Угонщик катался на автомобиле до тех пор, пока его не попытались остановить автоинспекторы. Тавдинец попытался скрыться, но сотрудники ДПС его все же догнали.
Вскоре результаты освидетельствования показали, что надышал гонщик 1,511 мг/л. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», также решается вопрос о возбуждение дела за повторное пьяное вождение, — отметили в ведомстве.