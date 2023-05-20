Житель Тавды угнал автомобиль после ареста за пьяную езду

В итоге тавдинец получил 10 суток ареста. После отбытия наказания, 17 мая, он снова решил покататься по городу после выпитого алкоголя. Так как автомобиля у него не было, он решил его угнать. Во время прогулки он заметил три машины. Одна из них — ГАЗель — оказалась открытой, а в замке зажигания были ключи.