3-летний пропавший при пожаре в свердловском поселке мальчик найден мертвым

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Исчез мальчик после пожара в поселке Ертарский Тугулымского района, рассказали поисковики отряда «Прорыв».
Тогда у многодетной семьи сгорел дом. Дети разбежались, и Степана не смогли найти, пишет Е1. Старший брат Степы в этот день сумел спасти маленькую сестру. Но трехлетнего ребенка никак не могли найти.
В результате его труп обнаружили под завалами при разборе пепелища. Опознать его смогут только по ДНК.
Силовики утверждают, что с большей долей вероятности это именно Степа. И отмечают, что, вероятно, он спрятался от опасности где-то под диваном или шкафу, что часто делают дети в случае непредвиденных ЧП.