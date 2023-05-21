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3-летний пропавший при пожаре в свердловском поселке мальчик найден мертвым

21 мая 2023, 08:35
Фото: 1MI
Пропавший при пожаре в Свердловской области трехлетний мальчик найден мертвым. Степана Елагина искали несколько дней.

Исчез мальчик после пожара в поселке Ертарский Тугулымского района, рассказали поисковики отряда «Прорыв».

Тогда у многодетной семьи сгорел дом. Дети разбежались, и Степана не смогли найти, пишет Е1. Старший брат Степы в этот день сумел спасти маленькую сестру. Но трехлетнего ребенка никак не могли найти.

В результате его труп обнаружили под завалами при разборе пепелища. Опознать его смогут только по ДНК.

Силовики утверждают, что с большей долей вероятности это именно Степа. И отмечают, что, вероятно, он спрятался от опасности где-то под диваном или шкафу, что часто делают дети в случае непредвиденных ЧП.

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#Елена Озерова#Пожар#Пламя#Ребенок#Труп#Мальчик#Происшествия#Свердловская область
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