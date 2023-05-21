Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая

Он утверждает, что 21 мая в среднем в регионе ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге в этот день стоит малооблачная погода с температурой от +23 до +25 градусов тепла. При этом дождей в уральской столице не прогнозируется.