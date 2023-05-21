Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Осадки ожидаются, в основном, в северной части региона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Он утверждает, что 21 мая в среднем в регионе ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге в этот день стоит малооблачная погода с температурой от +23 до +25 градусов тепла. При этом дождей в уральской столице не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что с начала мая в регионе стоит засушливая погода, которая, по заверениям синоптиков, продолжится еще некоторое время. По их данным, в ближайшее время серьезных осадков, которые бы снизили засушливость, ожидать не стоит.