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Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая

21 мая 2023, 09:14
Фото: 1MI
22 и 23 мая в части населенных пунктов Свердловской области прогнозируются небольшие осадки.

Осадки ожидаются, в основном, в северной части региона. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он утверждает, что 21 мая в среднем в регионе ожидается температура от +22 до +27 градусов. В Екатеринбурге в этот день стоит малооблачная погода с температурой от +23 до +25 градусов тепла. При этом дождей в уральской столице не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что с начала мая в регионе стоит засушливая погода, которая, по заверениям синоптиков, продолжится еще некоторое время. По их данным, в ближайшее время серьезных осадков, которые бы снизили засушливость, ожидать не стоит.

Засуха ожидается в Свердловской области
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#Елена Озерова#Свердловская область#Дождь#Гроза#Погода#Засуха#Синоптик#Природа
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