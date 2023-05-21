Два подростка на питбайке столкнулись с иномаркой в Ревде

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Столкнулись мальчики с машиной марки Volkswagen, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, пишет «КП-Екатеринбург». Это произошло 19 мая на улице Чернышевского, 26.
Пострадавшим подросткам 12 и 13 лет. Мальчик, находившийся за рулем, не уступил дорогу машине. На водителе байка был мотошлем, а у его друга не было никакой защитной экипировки. Оба с травмами находятся в больнице.
Известно, что на момент ЧП папа юного нарушителя ПДД был на работе, а ключи от гаража, где находился питбайк, оказались в свободном доступе дома. Этим ребенок и воспользовался. Он сказал маме, что пойдет погулять, а сам отправился кататься на мотоцикле. Незаконная прогулка для детей закончилась госпитализацией.