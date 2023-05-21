Два подростка на питбайке столкнулись с иномаркой в Ревде

Известно, что на момент ЧП папа юного нарушителя ПДД был на работе, а ключи от гаража, где находился питбайк, оказались в свободном доступе дома. Этим ребенок и воспользовался. Он сказал маме, что пойдет погулять, а сам отправился кататься на мотоцикле. Незаконная прогулка для детей закончилась госпитализацией.