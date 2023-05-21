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Published Сегодня, 10:54

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Два подростка на питбайке столкнулись с иномаркой в Ревде

21 мая 2023, 10:54
Фото: 1MI
В Ревде два подростка на питбайке врезались в иномарку. Питбайк один из школьников взял покататься втайне от родителей. С собой он пригласил еще одного несовершеннолетнего друга.

Столкнулись мальчики с машиной марки Volkswagen, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, пишет «КП-Екатеринбург». Это произошло 19 мая на улице Чернышевского, 26.

Пострадавшим подросткам 12 и 13 лет. Мальчик, находившийся за рулем, не уступил дорогу машине. На водителе байка был мотошлем, а у его друга не было никакой защитной экипировки. Оба с травмами находятся в больнице.

Известно, что на момент ЧП папа юного нарушителя ПДД был на работе, а ключи от гаража, где находился питбайк, оказались в свободном доступе дома. Этим ребенок и воспользовался. Он сказал маме, что пойдет погулять, а сам отправился кататься на мотоцикле. Незаконная прогулка для детей закончилась госпитализацией.

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#Елена Озерова#Питбайк#Подростки#Авария#Происшествия#Свердловская область
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