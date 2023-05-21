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Двое детей попали в реанимацию после ДТП на свердловской трассе

21 мая 2023, 07:55
Фото: 1MI

Стали известны подробности ДТП с молодой семьей на свердловской трассе

На трассе Серов — Североуральск — Ивдель произошло ДТП с участием молодой семьи. Пострадали два ребенка, оба оказались в реанимации.

Это произошло 20 мая в 13:50, грузовик Hongyan влетел в машину Renault Sandero. В это время трехлетний мальчик и годовалая девочка сидели сзади Renault. Их родители, 30-летняя Нина и 38-летний Сергей, находились впереди, сообщает Е1.

По словам Сергея, за рулем был он. В какой-то момент водитель совершил остановку на перекрестке для совершения поворота. В этот момент сзади в него влетел грузовик. Дети были в детских креслах, утверждают родители.

По словам их мамы Нины, после удара она увидела, что дети сильно травмированы. Их травмы оценены медиками как серьезные. Они не давали никаких дальнейших прогнозов.

У обоих детей диагностировали перелом костей черепа, они в коме. Мальчика хотят перенаправить в больницу в Екатеринбурге.

По словам водителя фуры, автомобилист на легковой машине пользовался поворотниками неправильно, практически на самом повороте, передали в ГИБДД.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Дети#Реанимация#Кома#Происшествия#Свердловская область
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