Двое детей попали в реанимацию после ДТП на свердловской трассе

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Это произошло 20 мая в 13:50, грузовик Hongyan влетел в машину Renault Sandero. В это время трехлетний мальчик и годовалая девочка сидели сзади Renault. Их родители, 30-летняя Нина и 38-летний Сергей, находились впереди, сообщает Е1.
По словам Сергея, за рулем был он. В какой-то момент водитель совершил остановку на перекрестке для совершения поворота. В этот момент сзади в него влетел грузовик. Дети были в детских креслах, утверждают родители.
По словам их мамы Нины, после удара она увидела, что дети сильно травмированы. Их травмы оценены медиками как серьезные. Они не давали никаких дальнейших прогнозов.
У обоих детей диагностировали перелом костей черепа, они в коме. Мальчика хотят перенаправить в больницу в Екатеринбурге.
По словам водителя фуры, автомобилист на легковой машине пользовался поворотниками неправильно, практически на самом повороте, передали в ГИБДД.