TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Изображение материала

Екатеринбург накрыл дым от лесных пожаров

21 мая 2023, 14:37
Фото: 1MI
Дым от лесных пожаров вновь накрыл Екатеринбург. На воздух жалуются местные жители.

Больше всего это ощущают жители верхних этажей высоток. Они отмечают, что несколько дней в городе было довольно чисто, а теперь он вновь накрыт дымом, пишет ЕАН.

Напомним, что в Свердловской области с конца апреля происходит множество лесных пожаров. Известно, что за последние сутки было ликвидировано 13 возгораний — в Артемовском, Гарях, Тулугыме и в Байкаловском районе. С пламенем сражается более тысячи человек.

Ранее свердловчанам дали рекомендации о том, что при обнаружении у себя каких-либо болезней дыхательных путей, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими болезнями.

Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Пожар#Лесные пожары#Задымление#Дым#Здоровье
Подпишитесь
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая
Сегодня, 09:14
Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма
Сегодня, 11:05
Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела
Сегодня, 11:01
Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге
Сегодня, 06:39