Екатеринбург накрыл дым от лесных пожаров

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Больше всего это ощущают жители верхних этажей высоток. Они отмечают, что несколько дней в городе было довольно чисто, а теперь он вновь накрыт дымом, пишет ЕАН.
Напомним, что в Свердловской области с конца апреля происходит множество лесных пожаров. Известно, что за последние сутки было ликвидировано 13 возгораний — в Артемовском, Гарях, Тулугыме и в Байкаловском районе. С пламенем сражается более тысячи человек.
Ранее свердловчанам дали рекомендации о том, что при обнаружении у себя каких-либо болезней дыхательных путей, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими болезнями.