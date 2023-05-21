Фура смяла легковое авто на южном въезде в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Известно, что фура смяла бок отечественного легкового авто. Это произошло вечером 20 мая. О ДТП TagilCity.ru рассказал очевидец событий.
Как так получилось, что он ему в дверь въехал, я вообще не знаю. Что вообще там происходило? Он легковушку просто под себя подмял. Движение в сторону Екатеринбурга затруднено, - сказал тагильчанин.
Также по словам очевидца, ни скорой, ни ГАИ на месте он не видел.
В Госавтоинспекции TagilCity.ru рассказали, что у них данная авария не зарегистрирована, так как водители оформили ДТП самостоятельно. Пострадавших нет.
По словам других тагильчан, на данном участке дороги ДТП – не редкость. На этом же светофоре днем ранее фура наехала на иномарку Kia Rio. Также некоторые местные жители отметили аварийность данного участка.
Видимо нужно организовывать движение как у Веер-Молла с выделением отдельной полосы на поворот в Депо и расширением дороги на одну полосу в сторону какой-нибудь из обочин, - предложил тагильчанин.