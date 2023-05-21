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Posted 21 мая 2023, 07:34

Published 21 мая 2023, 07:34

Modified 21 мая 2023, 07:36

Updated 21 мая 2023, 07:36

Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе

21 мая 2023, 07:34

9 автомобилей столкнулись на свердловской трассе из-за задымления

Сюжет
Массовые пожары в Свердловской области 2023 года
Из-за задымления на Серовском тракте под Новоуральском произошла авария.

Предварительно известно, что столкнулось сразу девять машин. Очевидцы утверждают, что это произошло недалеко от Новоуральска.

Свидетели утверждают, что все машины столкнулись в правом ряду. Причина аварии - несоблюдение скоростного режима и дистанции в условиях плохой видимости, сказали в ГАИ.

Движение транспорта теперь осуществляется по левой полосе. Сотрудники ГИБДД работают на месте, они контролируют ситуацию и помогают автолюбителям.

Позднее стало известно, что в аварии пострадали девять человек. На месте работало пять бригад скорой, сообщили в Минздраве. В последствии один из них пострадавших погиб.

Пяти пострадавшим госпитализация не потребовалась. Три человека отвезли в Невьянскую ЦРБ с травмами головы и конечностей.

Мотоциклист погиб в ДТП на трассе в Свердловской области
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