Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе

Позднее стало известно, что в аварии пострадали девять человек. На месте работало пять бригад скорой, сообщили в Минздраве. В последствии один из них пострадавших погиб.



Пяти пострадавшим госпитализация не потребовалась. Три человека отвезли в Невьянскую ЦРБ с травмами головы и конечностей.