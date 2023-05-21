Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП на свердловской трассе

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Предварительно известно, что столкнулось сразу девять машин. Очевидцы утверждают, что это произошло недалеко от Новоуральска.
Свидетели утверждают, что все машины столкнулись в правом ряду. Причина аварии - несоблюдение скоростного режима и дистанции в условиях плохой видимости, сказали в ГАИ.
Движение транспорта теперь осуществляется по левой полосе. Сотрудники ГИБДД работают на месте, они контролируют ситуацию и помогают автолюбителям.
Позднее стало известно, что в аварии пострадали девять человек. На месте работало пять бригад скорой, сообщили в Минздраве. В последствии один из них пострадавших погиб.
Пяти пострадавшим госпитализация не потребовалась. Три человека отвезли в Невьянскую ЦРБ с травмами головы и конечностей.