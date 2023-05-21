Опубликован перечень из 17 юридических организаций, на которые чаще всего жалуются местные жители. В список вошли четыре тагильские фирмы. Это ООО «Гарант», ООО «Гаефф и Компания», ООО «ЮДЛ» и ООО «Юрист для людей».