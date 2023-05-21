Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Опубликован перечень из 17 юридических организаций, на которые чаще всего жалуются местные жители. В список вошли четыре тагильские фирмы. Это ООО «Гарант», ООО «Гаефф и Компания», ООО «ЮДЛ» и ООО «Юрист для людей».
Из-за пожара в Алапаевском районе Нижний Тагил и ближайшие города накрыло дымом. Жители пожаловались на запах гари и плохую видимость. На место воспламенения была вызвана авиация из Тюмени.
Груженый «Тонар» с прицепом и автомобиль «пятерка» столкнулись возле гипермаркета «Лента» в Нижнем Тагиле. Никто не пострадал, поэтому водители не обращались в ГАИ. Тагильчане отметили, что это место является аварийным и предложили вариант решения проблемы.
Бродячие псы насмерть загрызли домашнюю собаку, которая самостоятельно гуляла по улице в Нижнем Тагиле. Спасти пса ветеринары пытались всю ночь. Его хозяев все еще ищут.
Пропавший при пожаре в поселке Ертарский трехлетний мальчик найден мертвым. Степана Елагина искали несколько дней. Вероятнее всего, он испугался огня и спрятался в горящем доме. Опознавать его тело придется по ДНК.