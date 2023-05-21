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Сгоревший труп ребенка найден в Свердловской области, а в Тагиле псы загрызли собаку

21 мая 2023, 15:17
Фото: 1MI
Сгоревший труп ребенка найден в Свердловской области, а в Нижнем Тагиле псы насмерть загрызли домашнюю собаку. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20–21 мая.

Опубликован перечень из 17 юридических организаций, на которые чаще всего жалуются местные жители. В список вошли четыре тагильские фирмы. Это ООО «Гарант», ООО «Гаефф и Компания», ООО «ЮДЛ» и ООО «Юрист для людей».

Роспотребнадзор назвал четыре юрфирмы Нижнего Тагила с большим количеством жалоб
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Из-за пожара в Алапаевском районе Нижний Тагил и ближайшие города накрыло дымом. Жители пожаловались на запах гари и плохую видимость. На место воспламенения была вызвана авиация из Тюмени.

Дым от лесных пожаров в Алапаевском районе окутал Нижний Тагил
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Груженый «Тонар» с прицепом и автомобиль «пятерка» столкнулись возле гипермаркета «Лента» в Нижнем Тагиле. Никто не пострадал, поэтому водители не обращались в ГАИ. Тагильчане отметили, что это место является аварийным и предложили вариант решения проблемы.

Фура смяла легковое авто на южном въезде в Нижний Тагил
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Бродячие псы насмерть загрызли домашнюю собаку, которая самостоятельно гуляла по улице в Нижнем Тагиле. Спасти пса ветеринары пытались всю ночь. Его хозяев все еще ищут.

В Нижнем Тагиле бродячие собаки насмерть загрызли собаку прогулке
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Пропавший при пожаре в поселке Ертарский трехлетний мальчик найден мертвым. Степана Елагина искали несколько дней. Вероятнее всего, он испугался огня и спрятался в горящем доме. Опознавать его тело придется по ДНК.

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