Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
ЧП произошло вечером 19 мая. Тело ребенка было найдено под завалами 21 мая. Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом рассказал старший помощник главы регионального СУ СК Александра Шульги.
На месте работает усиленная группа криминалистов. Следствие выясняет все детали трагедии: опрашиваются свидетели и проводятся другие необходимые для расследования процедуры.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, на момент возгорания родителей ребенка дома не было. Они уехали в соседний поселок, чтобы купить корм для скота.
Всех детей они оставили на ответственность старшего из них, которому 15 лет. В результате примерно в 17:30 часов во дворе загорелось сено, огонь перебросился на дом, который сгорел.
По словам других детей, 3-летний мальчик нашел во дворе зажигалку и стал с ней баловаться. Когда сено вспыхнуло, он куда-то убежал и спрятался. В результате его тело и нашли 21 мая. Всего в семье воспитывалось шесть детей.