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Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела

21 мая 2023, 11:01
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Уголовное дело возбуждено после обнаружения тела 3-летнего мальчика в сгоревшем доме в поселке Ертарский Свердловской области. В момент пожара в доме находились шесть детей, а родители уехали в магазин.

ЧП произошло вечером 19 мая. Тело ребенка было найдено под завалами 21 мая. Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом рассказал старший помощник главы регионального СУ СК Александра Шульги.

На месте работает усиленная группа криминалистов. Следствие выясняет все детали трагедии: опрашиваются свидетели и проводятся другие необходимые для расследования процедуры.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, на момент возгорания родителей ребенка дома не было. Они уехали в соседний поселок, чтобы купить корм для скота.

Всех детей они оставили на ответственность старшего из них, которому 15 лет. В результате примерно в 17:30 часов во дворе загорелось сено, огонь перебросился на дом, который сгорел.

По словам других детей, 3-летний мальчик нашел во дворе зажигалку и стал с ней баловаться. Когда сено вспыхнуло, он куда-то убежал и спрятался. В результате его тело и нашли 21 мая. Всего в семье воспитывалось шесть детей.

3-летний пропавший при пожаре в свердловском поселке мальчик найден мертвым
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#Елена Озерова#Пожар#Ребенок#Труп#Уголовное дело#Происшествия#Свердловская область
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