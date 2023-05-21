Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела

По словам других детей, 3-летний мальчик нашел во дворе зажигалку и стал с ней баловаться. Когда сено вспыхнуло, он куда-то убежал и спрятался. В результате его тело и нашли 21 мая. Всего в семье воспитывалось шесть детей.