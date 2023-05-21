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Стрельба замечена во дворе жилого дома в Екатеринбурге

21 мая 2023, 09:08
Фото: 1MI
Очевидцы пожаловались на стрельбу во дворе жилого дома на Уралмаше в Екатеринбурге. Это произошло 19 мая из-за дорожного конфликта.

По словам свидетелей событий, два водителя не смогли разъехаться во дворе дома на проспекте Космонавтов, 45а. Началось все со словесной перепалки, которая переросла в перестрелку: один из них достал пневматический пистолет и устроил стрельбу. Свидетели слышали как минимум два выстрела.

По словам екатеринбурженки Регины Мухтаровой, одна пуля попала в заднее стекло ее авто. Она знает лишь то, что один из стреляющих был на красной Hyundai Creta. Она хочет найти виновников.

В полиции подтвердили факт стрельбы. Стреляющих ищут.

В Академическом районе Екатеринбурга произошла стрельба
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Пистолет#Стрельба#Водители#Уралмаш#Происшествия
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