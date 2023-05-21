Стрельба замечена во дворе жилого дома в Екатеринбурге

По словам свидетелей событий, два водителя не смогли разъехаться во дворе дома на проспекте Космонавтов, 45а. Началось все со словесной перепалки, которая переросла в перестрелку: один из них достал пневматический пистолет и устроил стрельбу. Свидетели слышали как минимум два выстрела.