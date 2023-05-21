Стрельба замечена во дворе жилого дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По словам свидетелей событий, два водителя не смогли разъехаться во дворе дома на проспекте Космонавтов, 45а. Началось все со словесной перепалки, которая переросла в перестрелку: один из них достал пневматический пистолет и устроил стрельбу. Свидетели слышали как минимум два выстрела.
По словам екатеринбурженки Регины Мухтаровой, одна пуля попала в заднее стекло ее авто. Она знает лишь то, что один из стреляющих был на красной Hyundai Creta. Она хочет найти виновников.
В полиции подтвердили факт стрельбы. Стреляющих ищут.