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Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма

21 мая 2023, 11:05
Фото: 1MI
При затруднении дыхания и прочих неблагоприятных симптомах жителям Свердловской области сказали обращаться к врачу, а также дали ряд других рекомендаций.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, в связи с неблагополучной экологической обстановкой в регионе в связи с пожарами жителям, обнаружившим у себя некоторые симптомы, стоит не медлить с обращением к врачу.

Среди опасных симптомов он назвал: кашель, затруднение дыхания, хронические болезни дыхательных путей (астма, болезни легких и пр.).

Лицам, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, рекомендуем обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра, — отметил Андрей Карлов.

Он отметил, что все главные врачи государственных медицинских учреждений региона получили рекомендации по работе с такими пациентами.

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