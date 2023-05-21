Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, в связи с неблагополучной экологической обстановкой в регионе в связи с пожарами жителям, обнаружившим у себя некоторые симптомы, стоит не медлить с обращением к врачу.
Среди опасных симптомов он назвал: кашель, затруднение дыхания, хронические болезни дыхательных путей (астма, болезни легких и пр.).
Лицам, страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, рекомендуем обратиться в поликлинику для прохождения внепланового диспансерного осмотра, — отметил Андрей Карлов.
Он отметил, что все главные врачи государственных медицинских учреждений региона получили рекомендации по работе с такими пациентами.