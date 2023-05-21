Священник из Алапаевска тягал гирю 12 часов и установил мировой рекорд

Известно, что отец Серафим увлекся силовым спортом в 14 лет. С тех пор он ежедневно после службы посещает тренировки. У него есть своя секция, где он занимается со взрослыми и детьми. Об этом рассказала советник председателя Синодального отдела по делам молодежи РПЦ Диана Тевосова.