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Священник из Алапаевска тягал гирю 12 часов и установил мировой рекорд

21 мая 2023, 05:47
Фото: 1MI
Мировой рекорд по поднятию гири установил священник из Алапаевка. В общей сложности он поднял 81 тонну.

Известно, что отец Серафим увлекся силовым спортом в 14 лет. С тех пор он ежедневно после службы посещает тренировки. У него есть своя секция, где он занимается со взрослыми и детьми. Об этом рассказала советник председателя Синодального отдела по делам молодежи РПЦ Диана Тевосова. 

Также священник всегда любил ставить рекорды. У него их насчитывается шесть – последний из них - 6777 рывков 12-килограммовой гири. По словам батюшки, тренировки помогают ему очищать разум также, как и молитвы.

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#Священник#Алапаевск#Гиря#Мировой рекорд#Спорт#Свердловская область#Елена Озерова
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