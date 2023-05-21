В Нижнем Тагиле бродячие собаки насмерть загрызли собаку прогулке

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Окровавленную собаку обнаружили очевидцы, которые экстренно стали искать ее хозяев, разместив пост в социальных сетях.
По словам прохожих, напала на домашнего пса целая стая дворняг. Тот сильно покусанный лежал прямо на дороге.
В результате свидетелям событий пока не удалось найти хозяев пса, а к утру животное скончалось — очевидцы отвозили его к ветеринару. По их словам, за все время, что его пытались спасти, он не издал ни одного звука.
Большое спасибо тем, кто помог финансово. Хозяев продолжим искать, нужно рассказать, что произошло и сказать, где похороним песика, — написала пытавшаяся спасти пса тагильчанка Юлия Гурьева.