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В Нижнем Тагиле бродячие собаки насмерть загрызли собаку прогулке

21 мая 2023, 10:06
Фото: Сообщество «Котопес-НТ»
Бродячие псы насмерть загрызли домашнюю собаку, которая самостоятельно гуляла по улице в Нижнем Тагиле.

Окровавленную собаку обнаружили очевидцы, которые экстренно стали искать ее хозяев, разместив пост в социальных сетях.

По словам прохожих, напала на домашнего пса целая стая дворняг. Тот сильно покусанный лежал прямо на дороге.

В результате свидетелям событий пока не удалось найти хозяев пса, а к утру животное скончалось — очевидцы отвозили его к ветеринару. По их словам, за все время, что его пытались спасти, он не издал ни одного звука.

Большое спасибо тем, кто помог финансово. Хозяев продолжим искать, нужно рассказать, что произошло и сказать, где похороним песика, — написала пытавшаяся спасти пса тагильчанка Юлия Гурьева.
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Собака#Животные#Бродячие собаки#Происшествия#Эксклюзив
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