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В три раза увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области

21 мая 2023, 14:39
Фото: 1MI
За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась в три раза — на 2 023 га.

В настоящий момент в регионе полыхает 31 пожар на площади 3 137 га. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

За сутки огнеборцы потушили 12 пожаров на площади 90 га, а также локализовали еще 12.

Не локализовано еще 20 воспламенений. Их площадь составляет 1 372 га. Они находятся в Березовском, Махнево и Реже.

На местах работает авиация. Пламя тушат семь бортов. За последние сутки они совершили 93 вылета и сбросили на огонь 578 тонн воды. Одно воздушное судно работает в поселке Шабровский, там горит высохшее болото.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Площадь пожаров#Болото#Авиация#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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