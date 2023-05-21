В три раза увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В настоящий момент в регионе полыхает 31 пожар на площади 3 137 га. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
За сутки огнеборцы потушили 12 пожаров на площади 90 га, а также локализовали еще 12.
Не локализовано еще 20 воспламенений. Их площадь составляет 1 372 га. Они находятся в Березовском, Махнево и Реже.
На местах работает авиация. Пламя тушат семь бортов. За последние сутки они совершили 93 вылета и сбросили на огонь 578 тонн воды. Одно воздушное судно работает в поселке Шабровский, там горит высохшее болото.