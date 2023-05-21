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Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге

21 мая 2023, 06:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге волонтер поймал школьника, который поджог лес, с поличным. Подростку 16 лет.

Предполагаемого злоумышленника поймал доброволец Иван Пограничник. Известно, что мальчик может быть причастен к поджогам возле Калиновского лесопарка и Пышминского леса. Об этом сообщается в telegram-канале «Добровольцы Быстрого Реагирования».

Подросток был пойман 20 мая. Тогда Иван гулял в лесу с собакой и увидел пожар. Он растянулся на площадь 50 квадратных метров. Рядом с очагом он застукал четырех подростков, которые устроили пожар.

Одного из школьников он сумел поймать и задержать. Он отвез подростка в отделение полиции. Там на него составили протокол и начали проводить расследование.

Большинство лесов в Екатеринбурге загорелись из-за поджогов
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Лес#Поджог#Подростки#Волонтер#Происшествия
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