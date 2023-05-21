Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Предполагаемого злоумышленника поймал доброволец Иван Пограничник. Известно, что мальчик может быть причастен к поджогам возле Калиновского лесопарка и Пышминского леса. Об этом сообщается в telegram-канале «Добровольцы Быстрого Реагирования».
Подросток был пойман 20 мая. Тогда Иван гулял в лесу с собакой и увидел пожар. Он растянулся на площадь 50 квадратных метров. Рядом с очагом он застукал четырех подростков, которые устроили пожар.
Одного из школьников он сумел поймать и задержать. Он отвез подростка в отделение полиции. Там на него составили протокол и начали проводить расследование.