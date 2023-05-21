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Замглавы Минобрнауки умер в самолете

21 мая 2023, 08:59
Фото: 1MI
В самолете, который летел с Кубы, скончался замглавы Минобрнауки. Петру Кучеренко было 46 лет.

Из рабочей командировки он возвращался 20 мая. В самолете он почувствовал недомогание. В результате воздушное судно совершило посадку в городе Минеральные Воды, там его пытались реанимировать.

Предварительно известно, что у мужчины стало плохо с сердцем. Однако точную причину медики назовут после проведения экспертизы.

Замглавы Минобрнауки он стал в марте 2020 года, а еще через полгода он стал статс-секретарем. Политическую карьеру Петр начал в 1999 году. С 2001 по 2006 год он возглавлял ряд общественных структур.

Также Петр Кучеренко - муж певицы Дианы Гурцкой, вместе они воспитывали сына.

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#Елена Озерова#Самолет#Умер#Рейс#Происшествия
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