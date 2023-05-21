Замглавы Минобрнауки умер в самолете

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Из рабочей командировки он возвращался 20 мая. В самолете он почувствовал недомогание. В результате воздушное судно совершило посадку в городе Минеральные Воды, там его пытались реанимировать.
Предварительно известно, что у мужчины стало плохо с сердцем. Однако точную причину медики назовут после проведения экспертизы.
Замглавы Минобрнауки он стал в марте 2020 года, а еще через полгода он стал статс-секретарем. Политическую карьеру Петр начал в 1999 году. С 2001 по 2006 год он возглавлял ряд общественных структур.
Также Петр Кучеренко - муж певицы Дианы Гурцкой, вместе они воспитывали сына.