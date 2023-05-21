Засуха ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Засушливая погода наблюдается в регионе с начала мая. За этот период здесь выпало не больше 20% месячной нормы осадков, пишет Е1.
По данным уральского Гидрометцентра, в мае Екатеринбургу достался всего 1 мм осадков, а в Гарях и Тавде с начала месяца не было ни одного дождя.
В большинстве городов выпало лишь 1–10% месячной нормы осадков. На Урале наименьшее число осадков наблюдается именно в Свердловской области.
Также по прогнозам синоптиков аналогичная погода продолжится и в ближайшее время. 22 мая в ряде населенных пунктов региона может пройти небольшой дождь, однако он ожидается лишь на севере области.
Эксперт в области метеорологии Алексей Пулин рассказал, что серьезных дождей пока ждать не стоит. Из-за надвигающихся антициклонов на некоторое время можно забыть об осадках.