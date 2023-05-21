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Засуха ожидается в Свердловской области

21 мая 2023, 07:53
Фото: 1MI
В Свердловской области задержалась засуха. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия продолжатся.

Засушливая погода наблюдается в регионе с начала мая. За этот период здесь выпало не больше 20% месячной нормы осадков, пишет Е1.

По данным уральского Гидрометцентра, в мае Екатеринбургу достался всего 1 мм осадков, а в Гарях и Тавде с начала месяца не было ни одного дождя.

В большинстве городов выпало лишь 1–10% месячной нормы осадков. На Урале наименьшее число осадков наблюдается именно в Свердловской области.

Также по прогнозам синоптиков аналогичная погода продолжится и в ближайшее время. 22 мая в ряде населенных пунктов региона может пройти небольшой дождь, однако он ожидается лишь на севере области.

Эксперт в области метеорологии Алексей Пулин рассказал, что серьезных дождей пока ждать не стоит. Из-за надвигающихся антициклонов на некоторое время можно забыть об осадках.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Засуха#Погода#Осадки#Природа#Екатеринбург
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